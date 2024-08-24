Курск, 24 августа, 2024, 12:35 — ИА Регнум. Спецназ «Ахмат» успешно предотвращает попытки контратак украинских формирований в Курской области. Об этом 24 августа заявил замначальника Главного военно-политического управления Вооружённых сил РФ генерал-майор Апти Алаудинов.

Сергей Бобылев/РИА Новости

«Спецназ «Ахмат» на основных направлениях ударов находится и удерживает противника, уничтожая его. На данный момент обстановка подконтрольная и всё нормально», — приводит его слова «Газета.Ru».

Алаудинов добавил, что стоящие рядом другие подразделения Вооружённых сил РФ также работают очень эффективно и дают достойный отпор противнику.

Как ранее сообщало ИА Регнум, Алаудинов заявил, что российские военные освободили ещё один населённый пункт на курском направлении, продолжается уничтожение украинских формирований. Он отметил, что поселение взяли подразделения 810-й бригады морской пехоты Черноморского флота.

За прошедшие сутки ВС России уничтожили более 10 единиц техники ВСУ и взяли в плен 10 украинских военных на курском направлении. Кроме того, по словам Алаудинова, украинские войска в течение суток понесли существенные потери в живой силе, а также потеряли комплекс радиоэлектронной борьбы «Буковель» и одно артиллерийское орудие.

ВСУ атаковали Курскую область 6 августа. Российские бойцы не дали им прорваться вглубь региона и остановили в приграничных районах. Всего за время боёв на этом направлении украинские формирования потеряли 5137 человек и 69 танков.