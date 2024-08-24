Вашингтон, 24 августа, 2024, 12:22 — ИА Регнум. Официальный представитель Генерального секретаря Организации Объединённых Наций (ООН) Стефан Дюжаррик заявил, что не может подтвердить участие американской ЧВК Forward Observations Group в боях в Курской области. Об этом сообщается на сайте организации.

Социальные сети

Ранее американская ЧВК, которая сражается на стороне Вооружённых сил Украины, опубликовала фото своего наёмника на боевой позиции рядом с детской площадкой.

«У меня нет возможности подтвердить достоверность этих сообщений», ― отметил представитель генсека.

Отвечая на вопросы журналистов, Дюжаррик напомнил, что ООН часто выражала обеспокоенность из-за использования частных военных подрядчиков по всему миру. При этом он указал на обязанность всех военных соблюдать права человека, независимо от места боевых действий и конкретного конфликта.

«Все несут одинаковую ответственность в отношении прав человека и необходимости защищать гражданское население и гражданскую инфраструктуру», —подчеркнул чиновник.

Как сообщало ИА Регнум, 22 августа ЧВК Forward Observation Group опубликовала в социальных сетях фотографию позиции своего миномётного расчёта, который боевики организации разместили недалеко от жилых домов и детской площадки.

На фото представитель ЧВК склонился над боевым орудием, направленным в сторону жилого дома и детской площадки. Место и время действия не уточнялось. Предположительно, снимок сделали весной, на что указывает листва на деревьях. Размещение боевых позиций возле жилых домов грубо нарушает международное право.

Ранее, 20 августа, ЧВК выложила в соцсети снимок своих бойцов, которые участвуют на стороне ВСУ в боях на границе Курской области. На фото трое западных военных с синими повязками позируют на фоне бронемашины HMMWV. В качестве геолокации указана Курская область.

Публикации главы Forward Observations Group Деррика Бэйлса в соцсетях свидетельствуют о том, что указанная ЧВК действует в зоне украинского конфликта уже два года. Первый пост, связанный с этими боевыми действиями, руководитель организации опубликовал 26 февраля 2022 года.

МИД России заявил, что участие американской ЧВК в нападении на Курскую область доказывает вовлечённость США как непосредственного участника украинского конфликта.