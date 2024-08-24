Вашингтон, 24 августа, 2024, 11:56 — ИА Регнум. Администрация президента США Джо Байдена обсуждает возможную корректировку содержания пакетов военной помощи Украине из-за нападения на Курскую область. Об этом 24 августа сообщила газета The Washington Post (WP) со ссылкой на американского чиновника.

Attila Husejnow/Global Look Press

В Белом доме ведутся скрытые дискуссии по поводу того, стоит ли включить в пакеты помощи, отправляемые каждые две недели, больше бронетехники или нарастить поставки боеприпасов и другого оборудования.

По данным другого источника издания, в администрации президента пока не получили чёткого представления о целях атаки Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Курскую область. Нет информации и о том, планирует ли киевский режим удержать захваченные территории. Источник не исключил, что у Киева есть план, который не был представлен США.

Как передавало ИА Регнум, 23 августа Байден объявил о выделении Украине нового пакета военной помощи на сумму $125 млн. По его словам, в него вошли противотанковое вооружение и мобильные ракетные системы. До этого агентство Associated Press уточнило, что Вашингтон предоставит Киеву ракеты для систем ПВО, боеприпасы для РСЗО HIMARS, оборудование для борьбы с беспилотниками и артиллерийские снаряды калибра 105 и 155 мм.

В тот же день шеф Пентагона Ллойд Остин обсудил с министром обороны Украины Рустемом Умеровым планы Киева в связи со вторжением ВСУ в Курскую область. Днём ранее заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх утверждала, что США намерены выяснить, планируют ли ВСУ удерживать территории после вторжения в Курскую область и какие цели преследует Киев в целом.

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов в эфире Первого канала 22 августа заявил, что Соединённые Штаты при желании могли бы остановить атаку ВСУ в Курской области «по щелчку пальцев». Он подчеркнул, что США знали о планах киевского режима, и указал на то, что Киев не пошёл бы на подобные действия без одобрения со стороны Вашингтона.