Лондон, 24 августа, 2024, 11:53 — ИА Регнум. Члены парламента Англии в марте 1940 года неистовствовали, когда сорвались планы Лондона нанести удар по СССР, следует из рассекреченных документов из Архива внешней политики России, опубликованных Президентской библиотекой.

Война между СССР и Финляндией закончилась 12 марта 1940 года. Стороны подписали мирный договор. Через несколько дней после этого советский посол в Англии Иван Майский доложил в Народный комиссариат иностранных дел о настроениях в британском парламенте.

«Мне редко приходилось видеть парламент в состоянии такого раздражения и возбуждения. Больше, чем когда-либо, становилось ясно, как вовремя заключен мир», — следует из шифртелеграммы посла СССР в Англии Ивана Майского от 14 марта 1940 года.

Он доложил, что депутатские «массы» неистовствовали и встречали бурным одобрением каждый антисоветский выпад, звучавший в британском парламенте. По его словам, была велика опасность открытой интервенции Англии и Франции на стороне Финляндии.

Как сообщало 24 августа ИА Регнум, Президентская библиотека рассекретила архивы о планах Британии и Франции начать войну с СССР в 1940 году. Согласно данным советской разведки, в начале 1940 года Великобритания и Франция решили начать войну против Советского Союза. Предполагалось нанести удар из Финляндии и с Кавказа, а также создать «национальное русское правительство».

Так, Британия и Франция планировали перебросить в Финляндию канадские войска для захвата порта Петсамо, который собирались использовать в качестве военной базы против Мурманска и Архангельска. Главная задача заключалось во взятии Ленинграда.