Москва, 24 августа, 2024, 10:39 — ИА Регнум. Силы противовоздушной обороны (ПВО) армии России сбили два беспилотных летательных аппарата украинских формирований над территорией Курской и Белгородской областей. Об этом 24 августа сообщило Министерство обороны.

MOD Russia/Global Look Press

Отмечается, что российские войска около 09:00 мск успешно пресекли очередную попытку Киева осуществить атаки на объекты на территории России.

«Дежурными средствами ПВО один украинский БПЛА уничтожен над территорией Курской области и один над территорией Белгородской области», — проинформировали в ведомстве.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 24 августа стало известно об уничтожении ночью российскими средствами ПВО семи беспилотников украинских боевиков над тремя регионами РФ. Пять из них уничтожили в небе над Воронежской областью и ещё по одному — в Белгородской и Брянской областях.

Позднее в этот же день врио губернатора Курской области Алексей Смирнов рассказал, что силы ПВО ВС России поздно вечером 23 августа сбили над регионом три ракеты украинской армии.