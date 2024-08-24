Москва, 24 августа, 2024, 10:10 — ИА Регнум. В демонстрационный вариант контрольных измерительных материалов единого государственного экзамена (ЕГЭ) по истории 2025 года включили вопрос про Владимира Жогу, командира отдельного разведывательного батальона «Спарта». Об этом сообщили на сайте Федерального института педагогических измерений (ФИПИ).

Сергей Аверин/РИА Новости Владимир Жога

В одном из заданий выпускникам предложили установить соответствие между событиями и участниками. Таким образом, выполняющий задание должен соотнести личность Владимира Жоги с периодом специальной военной операции на Украине.

Другое задание предполагает заполнение таблицы, где отсутствует либо географический объект, либо событие, либо время, когда оно произошло. В демонстрационном варианте один из вопросов касается Херсона. Выпускнику нужно указать, что он вошел в состав России в 2020-х годах, в период проведения СВО.

Жога героически погиб в марте 2022 года в ходе эвакуации мирных жителей из Волновахи (ДНР). Президент Владимир Путин присвоил ему звание Героя России посмертно за героизм и мужество, проявленные при исполнении гражданского долга.

В середине апреля 2023 года в мэрии Хабаровска объявили, что в честь Владимира Жоги решили назвать новую улицу в городе. В Магадане также одной из улиц присвоили имя Героя России Владимира Жоги.