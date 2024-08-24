Одесса, Украина, 24 августа, 2024, 12:50 — ИА Регнум. Расположенный возле городской администрации Одессы памятник великому русскому поэту Александру Сергеевичу Пушкину не будут сносить, потому что он является культурным наследием. Об этом 23 августа заявил мэр города Геннадий Труханов.

Денис Петров/РИА Новости

«Сегодня приезжают различные европейские делегации и туристы, и они знают, кто такой Пушкин. Они говорят о том, что он здесь жил и творил в Одессе, а также о том, что он находился здесь в ссылке», — сказал он в интервью изданию «Украинская правда».

Труханов уточнил, что памятник Пушкину есть в мотивационном досье в ЮНЕСКО, напомнив, что его в своё время устанавливали жители города на собственные средства.

Как сообщало ИА Регнум, в начала июля мэр Одессы выступил за то, чтобы связанные с Россией памятники оставались на своих местах. Он отметил, что все они являются частью истории и культурного наследия города.

В августе 2023 года Труханов заявлял, что решение о будущем памятника Пушкину в центре Одессы должны принимать жители города, многие из которых уважают поэта. Мэр отметил, что памятник установили на средства общины, причём его устанавливали сами одесситы, а не власти. Труханов также тогда добавил, что он выступает против сноса монумента.