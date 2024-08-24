Москва, 24 августа, 2024, 09:56 — ИА Регнум. Обвиняемым в подготовке покушений на главреда медиагруппы «Россия сегодня» и RT Маргариту Симоньян и телеведущую Ксению Собчак провели очную ставку. Об этом 24 августа сообщило «РИА Новости» со ссылкой на материалы дела.

Александр Казаков/ИЗВЕСТИЯ Маргарита Симоньян

«С момента избрания меры пресечения <…> была проведена очная ставка между обвиняемыми», — указано в материалах.

Других подробностей не приводится.

Как сообщало ИА Регнум, в июле 2023 года Федеральная служба безопасности (ФСБ) предотвратила попытку покушения на Симоньян и Собчак. Сотрудники ведомства совместно с МВД и Следственным комитетом России задержали в Москве и Рязанской области неонацистов из группировки «Параграф 88», осуществлявших под руководством украинских спецслужб подготовку к покушениям.

У задержанных изъяли оружие. На допросе они подтвердили, что готовили покушения по заданию Службы безопасности Украины (СБУ). За каждое убийство им обещали вознаграждение в размере 1,5 млн рублей.

Группировка занималась нападениями на людей «неславянской внешности». Затем с одним из её участников Михаилом Балашовым связался представитель СБУ и предложил поджигать релейные шкафы на территории России, а затем — совершить заказное убийство Симоньян и Собчак.

3 июля текущего года в уголовном деле о подготовке покушения на главреда RT и телеведущую появились три новых фигуранта, включая ученика восьмого класса. Троих молодых людей — студента колледжа связи, монтажника и школьника— задержали по делу о хулиганстве 7 мая. Им избрали меру пресечения в виде запрета определённых действий.

В Следственном комитете полагают, что задержанные связаны с неонацистской группировкой «Параграф 88». Именно её членов обвиняли в подготовке покушения на Симоньян и Собчак.

1 апреля СБУ заочно обвинила Симоньян в геноциде, посягательстве на территориальную целостность Украины, «пропаганде» специальной военной операции и оправдании боевых действий России на украинской территории. Главред RT предположила, что Служба безопасности Украины таким образом пытается подготовить оправдание на случай покушения. По мнению Симоньян, Киев выдумывает обвинения, чтобы закрыть её возможность путешествовать по миру.