Германия, 24 августа, 2024, 09:23 — ИА Регнум. В результате нападения мужчины с ножом в немецком Золингене (федеральная земля Северный Рейн — Вестфалия) пострадали как минимум восемь человек. Об этом 24 августа сообщило агентство Reuters со ссылкой на местную полицию.

IMAGO/Hajo Steinsiek/Global Look Press

Уточняется, что полиция Германии продолжает поиски напавшего на людей злоумышленника на фестивале в западном городе.

«Полиция сообщила в заявлении утром в субботу, что восемь человек получили ранения, пятеро из них — серьёзные», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 24 августа стало известно, что не менее трёх человек погибли в Золингене при нападении вооружённого ножом мужчины. Трагический инцидент произошёл вечером 23 августа на городском празднике «Фестиваль многообразия», приуроченном к 650-летию города. Нападавший скрылся с места происшествия.

На северо-западе Турции 12 августа задержали 18-летнего молодого человека, который с ножом и топором напал на людей во дворе мечети Эскишехир-Тепебаши. Пострадавших госпитализировали, а нападавшего схватили и обезвредили.