Вашингтон, 24 августа, 2024, 09:12 — ИА Регнум. США планируют скорректировать пакет военной помощи Киеву на фоне атаки Вооружённых сил Украины (ВСУ) на Курскую область. Об этом со ссылкой на американского чиновника 24 августа сообщила газета The Washington Post (WP).

Сергей Корсун ИА Регнум

По словам собеседника издания, власти США в закрытом режиме обсуждают вопрос о том, стоит ли включить в отправляемые каждые две недели пакеты помощи больше бронетехники или нарастить поставки боеприпасов.

Другой источник утверждает, что Белый дом пока не имеет полного представления о целях атаки украинской армии на территорию России, а также не уверен в избранной Киевом стратегии.

«Возможно, у них есть план, но они не делятся им с нами», — сказал собеседник на условиях анонимности.

Как сообщало ИА Регнум, агентство Associated Press со ссылкой на неназванных американских чиновников написало, что США 23 августа могут объявить о выделении Украине нового пакета военной помощи на сумму около $125 млн. Предположительно, в него войдут ракеты для систем ПВО, боеприпасы для реактивных систем залпового огня HIMARS, противотанковые ракетные комплексы Javelin, оборудование для борьбы с дронами и артиллерийские снаряды калибра 105 и 155 мм.

Президент США Джо Байден 23 августа уточнил, что новый пакет американской военной помощи Киеву включает ракеты для систем противовоздушной обороны, оборудование для борьбы с беспилотниками и другие боеприпасы. Также, по словам американского лидера, в списке присутствует противотанковое вооружение и мобильные ракетные системы. О каких ракетах идёт речь, он не стал уточнять. Президент отметил, что США объявят о выделении нового пакета помощи уже скоро.

Байден рассказал, что обсудил список помощи с главой киевского режима Владимиром Зеленским, с которым провёл разговор по случаю Дня независимости Украины.

Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх заявила 22 августа, что шеф Пентагона Ллойд Остин в ближайшие дни обсудит с министром обороны Украины Рустемом Умеровым планы Киева в связи с атакой украинской армии в Курскую область. Она уточнила, что речь, в частности, пойдёт о том, планируют ли ВСУ удерживать территории после вторжения в российский регион и какие цели преследует Киев в целом.