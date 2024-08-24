Воронеж, 24 августа, 2024, 08:59 — ИА Регнум. В результате атаки беспилотников в Воронежской области пострадали два мирных жителя. Об этом 24 августа сообщил губернатор региона Александр Гусев.

Petrov Sergey/Global Look Press

«Одна женщина госпитализирована в тяжёлом состоянии, ещё одна получила ссадины и от госпитализации отказалась», — написал он в Telegram-канале.

Глава области уточнил, что российские силы противовоздушной обороны ночью сбили над регионом пять дронов. Для ликвидации последствий пожара и детонации взрывоопасных объектов в трёх поселениях Острогожского района ввели режим чрезвычайной ситуации.

По словам Гусева, гражданские строения, по предварительной информации, не пострадали, однако из-за повреждения ЛЭП в одном из сёл района могут быть перебои с электроснабжением. Энергетики начнут ликвидировать последствия после получения разрешения от оперативных служб.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 24 августа Гусев сообщил, что один человек пострадал при падении фрагментов сбитого украинского беспилотника в одном из муниципалитетов Воронежской области. По его словам, мирный житель получил осколочное ранение.

В тот же день губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков написал, что после отражённой атаки дрона в регионе получил ранения мирный житель посёлка Вейделевка. Глава региона уточнил, что у пострадавшего ожог.