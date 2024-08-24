Вашингтон, 24 августа, 2024, 08:52 — ИА Регнум. Жители Украины вместо обещанной процветающей демократии получили милитаризованное авторитарное государство, которое погрязло в коррупции и полной зависимости от США и их союзников. Об этом говорится в сообщении посольства России в Вашингтоне по случаю Дня независимости Украины.

Сергей Корсун ИА Регнум

В Telegram-канале посольства отмечается, что новейшая история Украины является наглядным примером упущенных возможностей и неправильно расставленных приоритетов, когда её власти упорно не замечают ошибки, приведшие к ужасающему экономическому упадку, не говоря уже о тотальной депопуляции, а виноватой во всех своих бедах продолжают считать Россию.

«Украинцы вместо процветающего демократического государства получили страну, погрязшую в русофобии, коррупции и беззаконии. Республика оказалась в полной зависимости от США и их союзников», — говорится в сообщении.

В посольстве подчеркнули, что на данный момент страна пребывает на иждивении лживых и лицемерных «партнёров», которые используют её жителей в качестве марионеток и «пушечного мяса» в борьбе с Россией.

«В это непростое время жителям Украины можно пожелать разве что прозрения. Осознания того, что, обслуживая интересы Вашингтона и его сателлитов, они ведут свою страну к тотальному разрушению», — добавили в дипмиссии РФ.

Как сообщало ИА Регнум, 23 августа официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что США воспитали киевский режим и поставили его на террористические рельсы. Дипломат подчеркнула, что целью этого было сделать из Украины инструмент для нанесения РФ стратегического поражения.

И. о. постпреда России при Евросоюзе Кирилл Логвинов заявил, что Брюссель окончательно приговорил Украину и толкает её на самоубийство для нанесения непоправимого ущерба России. По его словам, объединение находится в состоянии перехода от глобального противостояния России «к прямой военно-политической конфронтации» с ней, увязав таким образом собственное будущее с исходом СВО.