Симферополь, 24 августа, 2024, 08:01 — ИА Регнум. Суд арестовал земельный участок, трейлер и два нежилых помещения, принадлежащие одному из фигурантов дела о теракте на Крымском мосту. Об этом сообщил телеканал РЕН ТВ со ссылкой на судебные материалы.

Иван Шилов ИА Регнум

По информации источника, речь идёт об аресте земельного участка площадью около 1,5 тыс. квадратных метров и двух нежилых помещениях. Попавший под арест трейлер был выпущен в 2022 году.

Ранее стало известно, что суд постановил арестовать квартиру в Ульяновке, принадлежащую одному из фигурантов дела о теракте. Кадастровая стоимость помещения площадью 63 квадратных метра составляет 1,8 миллиона рублей.

Арест, наложенный на недвижимое имущество, предполагает запрет на его продажу или совершение других видов сделок.

Как передавало ИА Регнум, в теракте на Крымском мосту 8 октября 2022 года погибли четыре человека. В результате взрыва грузового автомобиля частично обрушились два автомобильных пролёта моста, на железнодорожной части сгорели несколько цистерн железнодорожного состава.

Федеральная служба безопасности России назвала начальника Главного управления разведки министерства обороны Украины Кирилла Буданова (физическое лицо, внесённое в РФ в перечень террористов и экстремистов) организатором теракта. Ведомство также установило 12 соучастников подготовки атаки. Восьмерых из них задержали.

В феврале 2024 года председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин сообщил, что все обстоятельства теракта на Крымском мосту установлены, расследование уголовного дела находится на завершающей стадии.