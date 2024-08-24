Пролетарск, Ростовская область, 24 августа, 2024, 06:59 — ИА Регнум. Огнеборцы МЧС России ликвидировали возгорание сухой растительности и строений на площади 14,9 гектара в Пролетарске Ростовской области. Об этом в субботу, 24 августа, сообщили в пресс-службе ведомства.

Иван Шилов ИА Регнум Пожар

«В Ростовской области сотрудники МЧС России ликвидировали пожар: сухая растительность на площади 14,9 га; строения на 360 кв. м», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале МЧС России.

О пострадавших не сообщается. На тушение пожара привлекалось 40 сотрудников МЧС России и 12 единиц специальной техники.

Как передавало ИА Регнум, о возгорании сухой растительности в Пролетарске стало известно вечером 23 августа. Сообщалось, что огонь из-за сильного ветра перекинулся на жилые дома в переулке Колпакова. Пожару присвоили третий ранг сложности.