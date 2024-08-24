Лондон, 24 августа, 2024, 04:10 — ИА Регнум. Пенсионерам в Великобритании предстоит сложный выбор предстоящей зимой на фоне решения властей сократить субсидии на зимнее топливо пожилым людям. Об этом 23 августа сообщил телеканал Sky News.

Иван Шилов ИА REGNUM Великобритания

Как рассказал телеканалу британский пенсионер, 90-летний Рой Рутс, он больше не может позволить себе принимать душ каждый день. Если раньше пенсионер мог принимать ванну ежедневно, то сейчас ежедневное мытьё стало для него роскошью. Также пожилой мужчина вынужден выбирать, на что ему потратить топливо зимой: на приготовление пищи, отопление или мытьё.

Рутс поделился своим беспокойством о том, сможет ли он пережить предстоящую зиму, ведь ему придётся выбирать между приготовлением пищи и отоплением. Пенсионер отметил, что думает о том, чтобы накопить сбережения на зиму, поскольку ему надо заполнить пробел, возникший из-за решения властей урезать субсидию на топливо. Мужчина констатировал, что ему, скорее всего, придётся принимать душ раз в неделю, а еду готовить на три-четыре дня вместо двух, как это он делал раньше.

«Это заставляет меня чувствовать себя ужасно», — признался Рутс.

Ранее ИА Регнум сообщало, что десятки тысяч пенсионеров в Великобритании могут разориться или замёрзнуть зимой в связи с решением властей страны урезать субсидии на предоставление топлива сотням тысячам пожилых людей. Решение отменяет льготы примерно 10 миллионам пенсионеров в Англии и Уэльсе в рамках пакета мер «по исправлению основ экономики».

Генеральный секретарь национального съезда пенсионеров Британии Ян Шорт предупредил, что из-за отрезания пенсионеров от доступа к топливу зимой возможен риск увеличения числа госпитализаций и смертей.

В июле 2022 года в СМИ сообщили, что из-за роста цен в Британии всё больше пенсионеров страны вынуждены работать. Этот фактор мотивирует людей отказываться от ухода на пенсию.