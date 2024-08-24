Кременная, ЛНР, 24 августа, 2024, 04:26 — ИА Регнум. Вооружённые силы Украины (ВСУ) совершили неудачную попытку прикрепить украинский флаг на телевышку в Кременной в Луганской Народной Республике с помощью беспилотника. Об этом 23 августа сообщил депутат Народного совета республики Юрий Юров.

Иван Шилов ИА Регнум

«Сегодня в Кременной вражеская «Баба-яга» (Украинский беспилотный летательный аппарат коптерного типа. — Прим. ред.) пыталась на магнитах прикрепить украинский флаг к нашей телевышке», — написал Юров в своём Telegram-канале.

Он подчеркнул, что попытка, предпринятая украинскими войсками, завершилась неудачей.

Как передавало ИА Регнум, 22 августа официальный представитель Министерства обороны России генерал-лейтенант Игорь Конашенков сообщил, что подразделения группировки войск «Центр» освободили населённый пункт Межевое в Донецкой Народной Республике. До этого в течение недели ведомство сообщало об освобождении Желанного, посёлка Новгородское (украинской название — Нью-Йорк) и населённого пункта Артёмово, входящего в Дзержинскую агломерацию.