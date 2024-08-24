Нью-Йорк, США, 24 августа, 2024, 03:45 — ИА Регнум. Обязанность защищать гражданское население и инфраструктуру несут все военные, включая тех, кто служит в составе частных военных кампаний (ЧВК). Об этом заявил журналистам официальный представитель генсека ООН Стефан Дюжаррик.

Социальные сети

Так он отреагировал на публикацию американской ЧВК Forward Observation Group, которая сражается на стороне ВСУ. На фото, которое разместила эта организация, боевая позиция её наёмников находилась рядом с детской площадкой.

Дюжаррик напомнил, что все военные должны соблюдать права человека. Официальный представитель генсека подчеркнул, что место боевых действий никак не отражается на этом обстоятельстве.

«Вы знаете, независимо от того, идёт ли речь о конфликте, о котором вы говорите, либо идёт ли речь о национальной армии или частных подрядчиках — все несут одинаковую ответственность в отношении прав человека и необходимости защищать гражданское население и гражданскую инфраструктуру», — сказал чиновник, слова которого приводятся на сайте ООН.

Дюжаррик отметил, что Организация Объединённых Наций часто выражала обеспокоенность из-за повсеместного использования частных военных подрядчиков.

Как сообщало ИА Регнум, 22 августа ЧВК Forward Observation Group опубликовала в социальных сетях фотографию позиции своего миномётного расчёта, который боевики организации разместили недалеко от жилых домов и детской площадки.

На фото представитель ЧВК склонился над боевым орудием, направленным в сторону жилого дома и детской площадки. Место и время действия не уточнялось. Предположительно, снимок был сделан весной, на что указывает листва на деревьях. Размещение боевых позиций возле жилых домов грубо нарушает международное право.

Публикации главы Forward Observations Group Деррика Бэйлса в соцсетях свидетельствуют о том, что указанная ЧВК действует в зоне украинского конфликта уже два года. Первый пост, связанный с этими боевыми действиями, руководитель организации опубликовал 26 февраля 2022 года.