Вашингтон, 24 августа, 2024, 03:45 — ИА Регнум. Соединённые Штаты Америки не разрешают Украине применять их вооружение для ударов вглубь территории Российской Федерации, поскольку не оставляют надежд на перезагрузку отношений с Москвой в будущем. Об этом 23 августа сообщило издание Politico со ссылкой на анонимные источники в американской администрации.

Иван Шилов ИА Регнум

«Официальные лица в определённых кругах администрации, в частности в Белом доме, указали Киеву, что США в конечном итоге хотят перезагрузить отношения с Москвой, и отмена ограничений может свети на нет эти усилия», — говорится в материале.

Кроме того, США опасаются, что разрешение Украине использовать американское вооружение для ударов по территории России не принесёт никакого эффекта, поскольку значимые российские цели выведены из зоны досягаемости средств поражения.

23 августа координатор стратегических коммуникаций в Совете национальной безопасности Белого дома Джон Кирби в ходе брифинга заявил, что США ведут переговоры с киевским режимом относительно возможности расширения географии ударов, наносимых ВСУ по территории России.

Как передавало ИА Регнум, ранее посол России в США Анатолий Антонов подчеркнул, что считает обманом утверждения о том, что Вашингтон запрещает Киеву использовать американское вооружение для ударов по российской территории. По его словам, киевский режим игнорирует этот запрет и действует так, как считает нужным.

Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх указывала, что атаки ВСУ на Курскую область с использованием американского оружия якобы не противоречат политике США, поскольку Вашингтон расценивает это как «контрудары», наносящиеся якобы в целях «защиты».

В мае официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова подчеркнула, что Москва не оставит без ответа посягательства на свою территорию. Также она выступила с утверждением, что западные страны, предоставляя киевскому режиму дальнобойные ракеты и тяжёлые вооружения и одобряя их применение против РФ, способствуют эскалации конфликта.