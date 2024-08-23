Нью-Йорк, США, 24 августа, 2024, 02:37 — ИА Регнум. Российские дипломаты посетили экстрадированного в Соединённые Штаты Америки гражданина РФ и Германии Артура Петрова, обвиняемого в якобы нарушении экспортных ограничений. Об этом 23 августа сообщил генеральный консул России в Нью-Йорке Александр Захаров.

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«Мы посетили его сегодня утром. Условились поддерживать контакты с учётом возможности перевода в другой блок», — указал он в беседе с агентством ТАСС.

Отмечается, что на данный момент Петров находится в центре временного содержания под стражей в Бруклине. Как уточнил Захаров, ожидается, что официальные обвинения по делу в отношении россиянина предъявят до 8 сентября. По словам дипломата, Петров намерен оспаривать обвинения, которые он считает надуманными и политически мотивированными.

Как передавало ИА Регнум, Артура Петрова арестовали на Кипре по запросу Соединённых Штатов 26 августа 2023 года. 10 августа 2024 года мужчину с двойным гражданством экстрадировали в США. Его подозревают в якобы нарушении экспортных ограничений, поставках микроэлектроники для российского военно-промышленного комплекса, компьютерном мошенничестве и отмывании денег.

По словам американского прокурора Дамиана Уильямса, Петров, предположительно, вступил в сговор для контрабанды грузов американских дистрибьюторов микроэлектроники военного назначения через страны-посредники в Россию.