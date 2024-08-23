Германия, 24 августа, 2024, 01:55 — ИА Регнум. Как минимум три человека погибли, несколько пострадали в результате нападения злоумышленника, вооружённого ножом, в немецком Золингене (федеральная земля Северный Рейн — Вестфалия). Об этом 23 августа сообщила местная газета Solinger Tageblatt.

Иван Шилов ИА Регнум Нож

Уточняется, что инцидент произошел около 21:45 по местному времени (22:45 мск) на городском празднике «Фестиваль многообразия», приуроченном к 650-летию Золлингена. Отмечается, что нападавший атаковал прохожих, действуя без разбора, а затем скрылся с места происшествия.

Как указали очевидцы, злоумышленник был «арабской внешности». В настоящее время идёт розыск подозреваемого, над городом барражирует вертолёт полиции. Власти города призвали жителей избегать центра Золлингена. Фестиваль отменён, в одном из кафе городские власти и сотрудники экстренных служб создали ситуационный центр.

Мэр города Тим Курцбах рассказал в социальной сети Х о шоке и ужасе, который охватил его, как и многих горожан, когда вместо празднования юбилея Золлингена пришлось оплакивать погибших. Курцбах поблагодарил спасателей и силы безопасности. Он выразил соболезнования близким погибших.

Ранее ИА Регнум сообщало, что финский журналист Кости Хейсканен подвергся нападению неизвестного в Москве. Между Хайсканеном и прохожим возник словесный конфликт, который закончился тем, что неизвестный распылил перцовый баллончик в лицо журналиста.

Журналист рассказал, что считает произошедшее не случайным. По его словам, напасть на него могли из-за пророссийской позиции.