Вашингтон, 24 августа, 2024, 00:26 — ИА Регнум. Объявление о поиске операторов беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) для украинской армии появилось на одной из популярных американских платформ.

Иван Шилов ИА REGNUM Наемники на Украине

Об этом пишет Lenta.ru. Пользователь, разместивший информацию, представился иностранцем, сотрудничающим с 25-й воздушно-десантной бригадой ВСУ не менее двух месяцев. В объявлении говорится, что этому подразделению требуются десять человек во взвод иностранных операторов БПЛА.

Вербовщик ищет тех, кто имеет опыт боевых действий на Украине. Он также указал одним из желательных параметров для набора знание русского и украинского языка.

Лица, откликнувшиеся на объявление, должны будут пройти проверку навыков в течение одного месяца. По её результатам им могут предложить заключить контракт.

Как сообщало ИА Регнум, 20 августа американская частная военная компания (ЧВК) Forward Observations Group выложила в социальной сети снимок своих бойцов, которые участвуют на стороне ВСУ в боях на границе Курской области. На фотографии запечатлены трое боевиков с синими повязками. Они позируют на фоне украинской бронемашины HMMWV.

Публикации главы Forward Observations Group Деррика Бэйлса в соцсетях свидетельствуют о том, что эта ЧВК действует в зоне украинского конфликта уже два года. Первый такой пост руководитель организации опубликовал 26 февраля 2022 года.

22 августа стало известно о том, что российские военные уничтожили до 60 наёмников американской частной военной кампании Forward Observation Group в приграничных районах Курской области. Их ликвидировали во время атаки ВСУ на Русскую Конопельку. Боевики попытались зайти в указанный населённый пункт, по противнику отрыли огонь 810-я бригада морской пехоты и 11-й отдельный десантно-штурмовой батальон Вооружённых сил России.