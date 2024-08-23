Волгоград, 23 августа, 2024, 23:45 — ИА Регнум. Сотрудников УФСИН России по Волгоградской области, пострадавших в результате захвата заложников в исправительной колонии №19, перевели в районные больницы в Волгограде. Об этом 23 августа сообщили в администрации региона.

РИА Новости/Кирилл Брага

«Все пострадавшие в результате ЧП в ИК-19 сотрудники УФСИН в течение дня переведены из Суровикинской ЦРБ в опорные учреждения здравоохранения в Волгограде», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале администрации.

Уточняется, что одного пациента доставили в городскую клиническую больницу скорой медицинской помощи №25, ещё троих направили в Волгоградскую областную клиническую больницу №1. Все пострадавшие получают весь комплекс необходимой медицинской помощи, подчеркнули в администрации региона.

Как передавало ИА Регнум, 23 августа в исправительной колонии №19 под Волгоградом четверо отбывавших там наказание преступников захватили в заложники восемь сотрудников колонии и четырёх заключённых. Злоумышленники потребовали $2 млн, вертолёт и воздушный коридор в Грузию. Директор ФСИН Аркадий Гостев доложил о ситуации президенту России Владимиру Путину.

Следственный комитет России по факту захвата заложников в ИК-19 возбудил уголовное дело по ч. 4 ст. 206 УК РФ («Захват заложников») и ч. 3 ст. 321 УК РФ («Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества»).

Спецназ Росгвардии ликвидировал преступников, всех захваченных заложников освободили. В результате ЧП погибли четыре сотрудника ФСИН, один из которых скончался в больнице.