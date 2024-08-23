Одинцово, Московская область, 23 августа, 2024, 22:26 — ИА Регнум. Турецкие правоохранители задержали мужчину, объявленного в международный розыск по подозрению в убийстве жительницы подмосковного Одинцово. Об этом 23 августа сообщили в пресс-службе Главного следственного управления Следственного комитета России по Московской области.

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«22 августа 2024 года на лестничной клетке 11 этажа жилого дома в городе Одинцово обнаружено тело 30-летней девушки с множественными колото-резанными ранами», — говорится в сообщении, опубликованном в Telegram-канале ведомства.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело по фактам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 Уголовного кодекса РФ («Убийство»).

Отмечается, что следователи установили личность подозреваемого. Им оказался сожитель погибшей, сбежавший после совершения преступления в Турцию. Мужчину объявили в международный розыск. К настоящему времени подозреваемый задержан компетентными органами на территории республики.

Как передавало ИА Регнум, 13 августа в пресс-службе Чапаевского городского суда Самарской области сообщили, что в Чапаевске арестовали мужчину, подозреваемого в убийстве двухлетней девочки. Суд рассмотрел ходатайство следствия и избрал в отношении подозреваемого меру пресечения в виде заключения под стражу на срок до 10 октября.