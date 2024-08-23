Вашингтон, 23 августа, 2024, 20:05 — ИА Регнум. Два грузовых поезда столкнулись и сошли с рельсов в американском штате Колорадо. Об этом 23 августа сообщило агентство Associated Press со ссылкой на местную полицию.

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«Два грузовых поезда столкнулись и сошли с рельсов в городе Боулдер, штат Колорадо, в результате чего был повреждён мост, произошел разлив топлива», — говорится в сообщении.

Отмечается, что пострадали два проводника, их доставили в больницу с лёгкими травмами и впоследствии выписали.

По данным агентства, из поезда вытекло небольшое количество топлива, но оно не попало в ближайший ручей, поскольку его впитал в себя высыпавшийся из вагона песок. Кроме того, в результате аварии была затронута линия электропередачи, что привело к перебоям в подаче электричества.

Как передавало ИА Регнум, в метро Нью-Йорка пустой состав столкнулся с пассажирским поездом, который в результате аварии сошёл с рельсов. 24 человека получили лёгкие травмы.