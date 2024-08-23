Москва, 23 августа, 2024, 18:56 — ИА Регнум. Автомобиль такси 23 августа перевернулся на Кутузовском проспекте в Москве, передают «РИА Новости».

Elena Mayorova/Global Look Press

К месту происшествия приехали машины скорой помощи. Также на проспекте находятся несколько пожарных автомобилей.

Информация о погибших и пострадавших пока не сообщалась.

Как сообщало ИА Регнум, 15 августа под Анапой перевернулся микроавтобус с 19 пассажирами. По данным МВД, 56-летний водитель уснул за рулём.

В июне электробус врезался в столб и перевернулся на востоке Москвы. ДТП случилось на Лухмановской улице. Пассажиров в электробусе не было, пострадал только водитель.