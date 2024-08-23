Такси перевернулось на Кутузовском проспекте в Москве
Москва, 23 августа, 2024, 18:56 — ИА Регнум. Автомобиль такси 23 августа перевернулся на Кутузовском проспекте в Москве, передают «РИА Новости».
Elena Mayorova/Global Look Press
К месту происшествия приехали машины скорой помощи. Также на проспекте находятся несколько пожарных автомобилей.
Информация о погибших и пострадавших пока не сообщалась.
Как сообщало ИА Регнум, 15 августа под Анапой перевернулся микроавтобус с 19 пассажирами. По данным МВД, 56-летний водитель уснул за рулём.
В июне электробус врезался в столб и перевернулся на востоке Москвы. ДТП случилось на Лухмановской улице. Пассажиров в электробусе не было, пострадал только водитель.