ФСИН уточнила число погибших заложников в ИК-19
ФСИН: в ходе захвата заложников в ИК-19 погибли три сотрудника, а не четыре
Волгоград, 23 августа, 2024, 18:45 — ИА Регнум. При захвате заключёнными заложников в исправительной колонии ИК-19 в Суровикино Волгоградской области погибли три сотрудника Федеральной службы исполнения наказаний, а не четыре, как сообщалось ранее, заявила ФСИН.
При захвате заключёнными заложников в исправительной колонии ИК-19 в Суровикино Волгоградской области погибли три человека, а не четыре, как сообщалось ранее, заявила ФСИН.
«Погибших сотрудников всего трое. Четвёртый выжил», — процитировал «Интерфакс» сообщение от пресс-службы ведомства.
Как передавало ИА Регнум, ранее ФСИН сообщила, что злоумышленники захватили в заложники 12 человек, в том числе восьмерых работников колонии и четверых заключённых, которые также пострадали.
Заключённые ИК-19 захватили заложников 23 августа. Они потребовали $2 млн, вертолёт, а также предоставить возможность улететь в Грузию. Спецназ Росгвардии ликвидировал четверных злоумышленников.
Начальника ИК-19 Андрея Девятова, пострадавшего от рук заключённых, на вертолёте отправили в больницу Волгограда.