Волгоград, 23 августа, 2024, 18:45 — ИА Регнум. При захвате заключёнными заложников в исправительной колонии ИК-19 в Суровикино Волгоградской области погибли три сотрудника Федеральной службы исполнения наказаний, а не четыре, как сообщалось ранее, заявила ФСИН.

Дмитрий Рогулин / ТАСС

При захвате заключёнными заложников в исправительной колонии ИК-19 в Суровикино Волгоградской области погибли три человека, а не четыре, как сообщалось ранее, заявила ФСИН.

«Погибших сотрудников всего трое. Четвёртый выжил», — процитировал «Интерфакс» сообщение от пресс-службы ведомства.

Как передавало ИА Регнум, ранее ФСИН сообщила, что злоумышленники захватили в заложники 12 человек, в том числе восьмерых работников колонии и четверых заключённых, которые также пострадали.

Заключённые ИК-19 захватили заложников 23 августа. Они потребовали $2 млн, вертолёт, а также предоставить возможность улететь в Грузию. Спецназ Росгвардии ликвидировал четверных злоумышленников.

Начальника ИК-19 Андрея Девятова, пострадавшего от рук заключённых, на вертолёте отправили в больницу Волгограда.