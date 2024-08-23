Москва, 23 августа, 2024, 18:27 — ИА Регнум. Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов вернётся в Москву в октябре, сообщил 23 августа ТАСС дипломатический источник.

Антон Новодережкин/ТАСС Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов

«По срокам возвращения <…> ориентир взят на октябрь месяц», — заявил собеседник агентства.

Антонова назначили российским послом в США 21 августа 2017 года. С того же года он является постоянным наблюдателем России при Организации американских государств в Вашингтоне. Ранее он занимал должности заместителя министра обороны и замглавы МИД России. В 2016–2017 годах Антонов курировал общие вопросы военно-политической безопасности.

Как сообщало ИА Регнум, посол России в Армении Сергей Копыркин 10 июня вернулся в Ереван после того, как его вызвали в Москву для консультаций. Вызов посла для консультаций является стандартной процедурой, которую применяют весьма часто.