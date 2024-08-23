Москва, 23 августа, 2024, 18:30 — ИА Регнум. Таганский районный суд Москвы в ходе заседания взыскал задолженность по оплате за коммунальные услуги с певца и лидера группы «Руки вверх» Сергея Жукова, сообщили 23 августа в Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции.

Petrov Sergey/Global Look Press Сергей Жуков

«Мировой судья судебного участка Nº 373 <…> вынес два судебных приказа о взыскании с Жукова Сергея Евгеньевича задолженности по оплате за жилищно-коммунальные услуги», — говорится в сообщении.

Сумму долгов музыканта за услуги ЖКХ не раскрыли.

Как передавало ИА Регнум, это не первый случай, когда суд взыскал задолженность с Жукова за неуплату коммунальных услуг. В июле мировой судья также принял в отношении певца два соответствующих решения.

В июле ФНС заблокировала счета певицы Глюкозы (Натальи Чистяковой-Ионовой) за долги по налогам. Она не заплатила в срок почти 263 тыс. рублей. В августе стало известно, что артистка полностью погасила задолженность.

В январе суд взыскал задолженность по налогам в размере почти 8 млн рублей с певца Филиппа Киркорова. Он пытался оспорить сумму выплат за принадлежащую ему квартиру в центре Москвы, но его доводы не были приняты.