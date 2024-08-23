Волгоград, 23 августа, 2024, 18:14 — ИА Регнум. Четыре человека погибли в результате захвата заложников в исправительной колонии в Волгоградской области. Об этом 23 августа сообщили в Федеральной службе исполнения наказаний.

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«Четверым сотрудникам преступники нанесли колото-резаные раны различной степени тяжести, трое из них скончались. Еще четверо оказавших сопротивление госпитализированы, один из которых скончался в больнице», — заявили в ведомстве.

Уточнялось, что злоумышленники захватили в заложники 12 человек, из которых восемь — работники колонии, ещё четверо — заключённые.

В ходе спецоперации силовики ликвидировали всех четырёх преступников. Среди сотрудников ФСИН, принимавших участие в освобождении заложников, пострадавших нет.

ФСИН выразила глубокие соболезнования родным и близким сотрудников, погибших при исполнении. Им окажут всю необходимую помощь.

Как ранее передавало ИА Регнум, спецназ ликвидировал четырёх заключённых, захвативших заложников в ИК-19, все заложники спасены. Снайперы спецподразделений Росгвардии четырьмя точными выстрелами нейтрализовали злоумышленников.

23 августа группа заключённых на заседании дисциплинарной комиссии в волгоградской колонии взяла в заложники нескольких сотрудников ФСИН. Злоумышленники потребовали 2 млн долларов и вертолёт, а также возможность покинуть Россию через границу с Грузией.

Начальника исправительной колонии ИК-19 в Суровикино Волгоградской области Андрея Девятова, раненного в ходе захвата заложников, отправили на вертолёте в больницу Волгограда.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту захвата заложников в Волгоградской области по ч. 4 ст. 206 УК РФ («Захват заложников».) и ч. 3 ст. 321 УК РФ («Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества»).