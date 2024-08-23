Волгоград, 23 августа, 2024, 18:02 — ИА Регнум. После захвата заложников в исправительной колонии в Волгоградской области есть погибшие, преступники ликвидированы. Об этом 23 августа сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.

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«В ходе спецоперации по освобождению заложников в ИК-19 преступники ликвидированы. К сожалению, есть погибшие от действий преступников», — приводит его слова пресс-служба региональной администрации.

Глава региона добавил, что семьям погибших будет оказана поддержка, пострадавшие получают медицинскую помощь. Правоохранительные органы продолжают оперативно-следственные действия.

Как ранее передавало ИА Регнум, спецназ ликвидировал четырёх заключённых, захвативших заложников в ИК-19, все заложники спасены. Снайперы спецподразделений Росгвардии четырьмя точными выстрелами нейтрализовали террористов.

23 августа группа заключённых на заседании дисциплинарной комиссии в ИК-19 взяла в заложники нескольких сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН). Злоумышленники потребовали 2 млн долларов и вертолёт, а также возможность покинуть Россию через границу с Грузией.

Двое пострадавших находятся в тяжёлом состоянии, ещё двое — в состоянии средней степени тяжести. Врачи проводят необходимые операции.

Президент России Владимир Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза сообщил, что директор ФСИН Аркадий Гостев доложил ему о ситуации с захватом заложников в колонии.