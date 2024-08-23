Москва, 23 августа, 2024, 17:34 — ИА Регнум. Бывший премьер-министр России Сергей Степашин заявил, что выносить тело Владимира Ленина из Мавзолея не нужно, однако вопрос о захоронениях у Кремлевской стены требует решения.

Stanley Kalvan/Global Look Press

«Само здание не надо сносить, оно красивое. Я считаю, что сейчас Мавзолей — это музей, как Кунсткамера в Петербурге», — заявил экс-премьер в интервью ТАСС.

По его словам, вопрос о захоронении тела Ленина следовало решать в 1991 году, а сейчас он бы не стал ворошить эту тему.

При этом Степашин считает неправильным существование некрополя у Кремлевской стены. Всего там погребено более 400 человек, в частности, покоятся государственные, партийные и военные деятели СССР, участники Октябрьской революции, известные коммунисты-иностранцы. Последнее захоронение в некрополе датируется 1985 годом — могила генсека ЦК КПСС Константина Черненко.

«Красная площадь сейчас — место для гуляний. Зимой катки, книжный салон замечательный, ярмарки, песни, концерты <…> А рядом могилы, погосты, кладбища», — отметил Степашин.

По его мнению, в будущем этот вопрос должен быть решен. Как заявил экс-премьер, настанет время, когда создадут место для выдающихся людей, которые замурованы в Кремлевской стене.

Как сообщало ИА Регнум, вопрос о перезахоронении Ленина поднимался неоднократно. Так, в 2020 году Союз архитекторов России объявил конкурс на лучшую концепцию использования Мавзолея Ленина. В апреле 2022 года пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков не стал раскрывать отношение Кремля к идее захоронения Ленина, так как эта тема, по его словам, не имела отношения к брифингу.