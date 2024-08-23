Волгоград, 23 августа, 2024, 17:34 — ИА Регнум. Появились кадры работы спецназа с места освобождения заложников в исправительной колонии-19 под Волгоградом. Видео опубликовано в Telegram-канале Росгвардии.

Кадр из видео

«Снайперы спецподразделений Росгвардии по Волгоградской области четырьмя точными выстрелами нейтрализовали четверых заключенных, взявших в заложники сотрудников колонии», — указано в сообщении.

Отмечалось, что заложники были освобождены.

Как ранее передавало ИА Регнум, 23 августа группа заключённых на заседании дисциплинарной комиссии в волгоградской колонии взяла в заложники нескольких сотрудников ФСИН. Злоумышленники потребовали 2 млн долларов и вертолёт, а также возможность покинуть Россию через границу с Грузией. По предварительным данным, четверо сотрудников колонии пострадали и были госпитализированы, один убит.

Двое пострадавших находятся в тяжёлом состоянии, ещё двое — в состоянии средней степени тяжести. Врачи проводят необходимые операции. Для оказания помощи в Суровикинский район прибыли две хирургические бригады из областного центра, одна хирургическая бригада из Калачёвской ЦРБ и три бригады скорой помощи из территориального Центра медицины катастроф. Также для эвакуации пострадавших привлекли вертолёт «Ансат».

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту захвата заложников в Волгоградской области по ч. 4 ст. 206 УК РФ («Захват заложников».) и ч. 3 ст. 321 УК РФ («Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества»).