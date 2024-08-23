Солнечногорск, Московская область, 23 августа, 2024, 17:33 — ИА Регнум. Предательство Берлина, который поставляет оружие Киеву, никогда не останется безнаказанным. Об этом 23 августа, выступая на Х Всероссийском молодёжном образовательном форуме «Территория смыслов» платформы «Росмолодёжь. События», заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

Petrov Sergey/Global Look Press

Она напомнила, что в своё время Россия, несмотря на огромные жертвы во время Великой Отечественной войны, смогла перезагрузить отношения с Германией. Захарова добавила, что это было сложно, практически невозможно, но Москва сумела это сделать. Кроме того, добавила дипломат, Россия построила газопровод в Германию, чтобы экономика ФРГ развивалась, а сейчас власти этой страны поставляют Украине танки, самолёты и вооружения, чтобы их использовали против РФ.

«Но будет им за это, потому что такое предательство, такая подлость и такое расчеловечивание никогда не остаются безнаказанными. Это я вас уверяю», ― подчеркнула представитель внешнеполитического ведомства.

Как сообщало ИА Регнум, канцлер Германии Олаф Шольц 19 августа заявил, что Германия — это самый сильный сторонник Украины в ЕС, и она намерена сохранить такой уровень поддержки. Он также указал на то, что ранее Берлин и другие страны «Группы семи» приняли решили предоставить Киеву кредит в 50 млрд евро для закупки оружия в больших масштабах.

Вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата Германии Роберт Хабек 21 августа заявил, что западные союзники, в том числе и ФРГ, продолжат оказывать Украине военную и финансовую помощь вне зависимости от обстоятельств. По его словам, позиция Берлина относительно поддержки Киева не изменится от того, будет ли реализована обещанная странами G7 многомиллиардная помощь.