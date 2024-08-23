Ростов-на-Дону, 23 августа, 2024, 17:16 — ИА Регнум. Первый энергоблок Ростовской АЭС отключён от сети из-за выявленного дефекта на турбине. Об этом 23 августа сообщила пресс-служба «Росэнергоатома».

РИА Новости/ Сергей Венявский

«В 15:34 энергоблок №1 Ростовской АЭС был отключён от сети оперативным персоналом в связи выявлением дефекта оборудования отбора пара турбины», — говорится в сообщении.

Отмечается, что после устранения неисправности энергоблок будет подготовлен к включению в сеть и выведен на номинальную мощность.

В компании пояснили, что нарушений пределов и условий безопасной эксплуатации оборудования нет, радиационный фон не превышает естественных значений. Сейчас в работе находятся энергоблоки №3 и №4, энергоблок №2 с 24 июля выведен в плановый ремонт.

Как передавало ИА Регнум, 16 июля первый энергоблок Ростовской АЭС был отключён автоматикой из-за сбоя в работе оборудования. После выявления и устранения причин его включили в сеть. Эта ситуация не нарушила безопасную работу станции.