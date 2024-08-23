Волгоград, 23 августа, 2024, 17:05 — ИА Регнум. Бойцы спецназа успешно провели операцию по освобождению заложников в ИК-19 в Суровикино в Волгоградской области. Об этом 23 августа сообщил телеканал RT.

ТАСС / Валентин Спринчак, Станислав Красильников, Евгений Курсков

Отмечается, что, по предварительной информации, в результате штурма один из террористов ликвидирован и ещё один ранен.

Заложники во время проведения операции по освобождению не пострадали.

Как сообщало ИА Регнум, ранее 23 августа группа заключённых на заседании дисциплинарной комиссии в ИК-19 взяла в заложники несколько сотрудников ФСИН. По предварительной информации, одного из них убили.

По информации источников, захватившие заложников потребовали 2 млн долларов, вертолёт и возможность вылететь из России через границу с Грузией. Следственный комитет по этому факту возбудил уголовное дело по ч. 4 ст. 206 УК РФ («Захват заложников».) и ч. 3 ст. 321 УК РФ («Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества»).

По информации властей региона, в медучреждения поступили четверо пострадавших в результате захвата. Двое из них находятся в тяжёлом состоянии и ещё двое — в состоянии средней степени тяжести. Директор ФСИН Аркадий Гостев доложил о ситуации в ИК-19 президенту России Владимиру Путину.

Позднее в этот же день стало известно, что прокуратура Волгоградской области проверит исправительную колонию в Суровикино, в которой произошёл захват заложников. В ходе неё надзорное ведомство даст оценку соблюдению режимных требований, а также оценит принятые меры по пресечению нахождения в пользовании осуждённых запрещенных предметов и обеспечению безопасности персонала учреждения.