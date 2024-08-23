Москва, 23 августа, 2024, 17:14 — ИА Регнум. Президент России Владимир Путин 23 августа заслушал доклад директора Федеральной службы исполнения наказаний Аркадия Гостева о ситуации с захватом заложников в исправительной колонии под Волгоградом.

Ministry of Internal Affairs/Global Look Press Директор Федеральной службы исполнения наказаний Аркадий Гостев

«Начальник ФСИН доложил мне ситуацию, которая складывается в одном из мест лишения свободы в Волгоградской области», — сказал Путин на оперативном совещании с постоянными членами Совбеза РФ.

Он добавил, что в связи с произошедшими событиями хотел бы заслушать доклады и оценки министра внутренних дел Владимира Колокольцева и директора ФСБ Александра Бортникова.

Как ранее передавало ИА Регнум, 23 августа группа заключённых на заседании дисциплинарной комиссии в волгоградской колонии взяла в заложники нескольких сотрудников ФСИН. По предварительным данным, четверо работников колонии пострадали и были госпитализированы, один убит.

Следственный комитет возбудил уголовное дело по факту захвата заложников в Волгоградской области по ч. 4 ст. 206 УК РФ («Захват заложников».) и ч. 3 ст. 321 УК РФ («Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества»).

Позднее появилась информация, что в ходе штурма спецназ успешно провёл операцию по освобождению заложников. Заложники во время штурма не пострадали.