Вашингтон, 23 августа, 2024, 17:27 — ИА Регнум. Американская корпорация Microsoft решила отказаться от созданного 40 лет назад приложения «Панель управления» в своих последующих операционных системах (ОС). Об этом сообщил портал Neowin, специализирующийся на новостях об IT-технологиях.

Кадр из видео

«Панель управления Windows — это функция, которую технологический гигант хотел прекратить поддерживать уже некоторое время», — говорится в статье, опубликованной 21 августа.

Первые предположения о том, что корпорация хочет убрать этот инструмент, появились ещё в 2011 году, когда в Сеть слили скриншот ОС Windows 8 без этого приложения. Компания в 2015 году уже предупреждала о возможном отказе от «Панели управления», но сохранила её, объяснил это тем, что не все функции перенесли в новые приложения.

Отмечается, что Windows рекомендует пользователям вместо «Панели управления» использовать приложение «Параметры», где это возможно, и заявляет, что у него более оптимизированный интерфейс.

Как передавало ИА Регнум, в июле произошёл глобальный сбой в работе компьютеров с установленной ОС Windows. Проблемы начались в авиакомпаниях, банках и больницах в разных странах. Россию это не затронуло. Корпорация заявила, что проблемы были у 8,5 млн пользователей.

Причиной сбоя назвали обновление антивирусной защиты от компании по кибербезопасности CrowdStrike. Представитель Windows заявил, что это стало возможным из-за действующих в Евросоюзе требований предоставить подобным организациям полный доступ к ОС.