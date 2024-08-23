Москва, 23 августа, 2024, 17:10 — ИА Регнум. «Самый скрытный» внук Аллы Пугачёвой Дени Байсаров попал на камеры фиксации нарушений ПДД на своём Mercedes-Benz в Москве. Это уже пятый штраф за 2024 год. Об этом ИА Регнум сообщил источник.

Сергей Фадеичев/ТАСС Певица Кристина Орбакайте и ее сын Дени Байсаров

26-летний сын Кристины Орбакайте редко появляется на публике, из-за чего СМИ прозвали его самым скрытным в семье. Молодой человек не ведёт соцсети, поэтому общественность не знала в России ли он, или последовал за знаменитой бабушкой за границу. Но недавно Mercedes-Benz GLE, принадлежащий Байсарову, зафиксировали камеры фиксации нарушений скоростного режима на проспекте Маршала Жукова в Москве. Известно, что это не первый штраф за превышение в этом году, а всего за машиной числится более 80 штрафов.

«В 2024 году на данный автомобиль ЦАФАП ОДД Госавтоинспекции ГУ МВД России по г. Москве было выписано 5 штрафов по статье 12.9 Ч.2 КоАП РФ «Превышение установленной скорости движения транспортного средства на величину более 20, но не более 40 километров в час», на общую сумму 2 500 рублей. Все они на данный момент оплачены», — рассказал собеседник агентства.

Всего на автомобиле числится 86 штрафов на общую сумму 82 500 рублей. В основном штрафы за превышение скорости на 20-40 км/ч. Но в 2023 году Дени Байсорова, помимо превышений скорости, дважды штрафовали на 3 000 рублей за «Непредоставление преимущества в движении маршрутному транспортному средству или транспортному средству с включенными специальными световыми и звуковыми сигналами». Кроме того, в прошлом году Байсаров получал штраф на 5 000 за «Неуплату или нарушение порядка оплаты за платную парковку города Москва».

Задекларированная стоимость автомобиля внука Аллы Пугачевой составляет 8 048 063 рублей. Дени Байсаров владеет им с апреля 2021 года.

Ранее ИА Регнум сообщало, что Алла Пугачёва заявила у себя в соцсети, что нормальные люди не собираются возвращаться в Россию.