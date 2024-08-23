Вашингтон, 23 августа, 2024, 16:27 — ИА Регнум. Министерство торговли США внесло в реестр экспортного контроля 63 российские компании. Также в него вошли 42 организации из Китая. Об этом 23 августа сообщается на сайте сборника официальных документов американского правительства.

Liu Jie / Xinhua / Global Look Press

«Правительство США пришло к выводу, что эти компании действуют в ущерб национальной безопасности или внешней политике Соединенных Штатов», — указано в сообщении.

Согласно пояснению 48, организации, на которые были наложены ограничительные меры, якобы являются «потребителями продукции военного назначения России и Белоруссии». Шесть попали в реестр за якобы поставки беспилотников. Несколько компаний вошли в чёрный список за «поставки в Россию чувствительных технологий американского происхождения».

Помимо российских и китайских компаний, в реестре упомянули восемь турецких фирм, 11 иранских и по одной компании из Канады, Кипра, Казахстана, Кыргызстана, Украины и ОАЭ.

Как сообщало ИА Регнум, в апреле минторг США ввёл экспортные ограничения в отношении компаний из России, Китая и ОАЭ. В перечень вошли три российские компании — «ОДК-СТАР», «Дельта аэро» и «Аэросила».

Российская сторона неоднократно говорила о способности справиться с санкционным давлением. В феврале президент Владимир Путин отмечал, что рестрикции открыли новые возможности, для отечественных компаний открылись рынки сбыта. Путин 19 марта также призвал ФСБ поддержать компании, которым приходится сталкиваться с незаконными мерами.