Вашингтон, 23 августа, 2024, 16:40 — ИА Регнум. Американская частная военная компания (ЧВК) Forward Observation Group (FOG), которая ранее опубликовала фотографию своих бойцов, находящихся в Курской области, выложила снимок позиции миномётного расчёта, расположенного возле жилых домов и детской площадки.

Социальные сети

ЧВК разметила снимок 22 августа на своей странице в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). На нём запечатлели бойца в экипировке с шевроном в виде флага США. Он склонился над прицелом миномёта, направленного в сторону жилого дома.

Место, где сделали фотографию, а также время не указаны. Архитектура домов на снимке соответствует той, что встречается в странах бывшего СССР. На деревьях видно молодую листву, вероятно, кадр сделали ранней весной.

Размещение военных позиций возле жилых домов является грубым нарушением международного права. Например, статья 58 Дополнительного протокола к Женевским конвенциям от 12 августа 1949 года требует от конфликтующих сторон максимально избегать размещения военных объектов рядом с густонаселёнными районами, а также предпринимать меры защиты мирного населения и гражданских объектов от рисков, возникающих при боевых действиях.

Как передавало ИА Регнум, 20 августа FOG опубликовала в соцсети фото троих бойцов на фоне украинской бронемашины HMMWV. В качестве геолокации к снимку указали Курскую область.

Также стало известно, что ЧВК начала действовать на Украине более двух лет назад. Основатель военной компании Деррик Бэйлс в феврале 2022 года опубликовал снимок подбитого автомобиля, добавив к посту украинские флаги вместо описания. Он также указал Киев в геолокации кадра.

Telegram-канал SHOT 22 августа сообщил, ссылаясь на источники, что российские подразделения в ходе боя возле деревни Русская Конопелька в приграничных районах Курской области уничтожили до 60 наёмников из FOG, а также пять единиц бронетехники, в том числе американскую БМП М113.

Председатель Совета по правам человека при президенте России Валерий Фадеев 21 августа заявил, что попавших в плен иностранных наёмников нужно исключать из обмена. Их необходимо приговаривать к пожизненному заключению, в случае доказательств вины в суде, добавил он.

Член СПЧ, главный редактор ИА Регнум Марина Ахмедова также напомнила, что приговорённые в Донецке в 2022 году к смертной казни иностранные наёмники позеленели от ужаса, услышав приговор, но потом их обменяли. Если бы применили высшую меру наказания к таким преступникам, в Курской области не было бы наёмников, подчеркнула она.