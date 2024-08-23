Тула, 23 августа, 2024, 15:30 — ИА Регнум. Врио губернатора Тульской области Дмитрий Миляев и министр просвещения РФ Сергей Кравцов посетили строящуюся школу Центра образования № 37 им. В. П. Храмченко. В настоящее время в здании, рассчитанном на 1,1 тыс. мест, продолжается внутренняя отделка помещений и облицовка фасада.

Пресс-служба правительства Тульской области

В новой школе, строящейся по нацпроекту «Образование», наравне с десятками учебных кабинетов разместятся спортивный, гимнастический, хореографический и актовый залы, информационно-библиотечный центр с IT-зоной. Кроме того, там откроют пространство для развития ученического самоуправления и Центр детских инициатив. Также на территории школы уже обустроена спортивная зона с волейбольной и баскетбольной площадками, места для отдыха и прогулок.

Врио главы Тульской области подчеркнул, что благодаря усилиям региональной власти и федеральной поддержке с 2017 года в регионе построено семь школ и ещё одна реконструирована. Это позволило создать более 4 тысяч мест для школьников, что повышает доступность качественного образования для детей.

Кравцов, в свою очередь, отметил активное развитие системы образования Тульской области.

«Система образования Тульской области — одна из лучших. Ее уникальный опыт мы перенимаем и для других регионов — в частности, по организации школьных медкабинетов, по созданию центров образования», — отметил министр.