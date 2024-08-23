Москва, 23 августа, 2024, 15:32 — ИА Регнум. Новый российский самолет МС-21 в ходе подготовки к показательным полётам, приуроченным к юбилею Иркутского авиазавода, выполнил фигуру высшего пилотажа ранверсман, выполняемую только боевыми самолётами. Об этом 23 августа сообщила государственная корпорация «Ростех».

Пресс-служба Объединенной авиастроительной корпорации

«Она представляет собой поворот на горке — машина набирает высоту с постоянным углом наклона и меняет направление полёта без потери высоты», — говорится в сообщении в Telegram-канале госкорпорации.

Уточняется, что такую фигуру применяют в боевой авиации при атаке или контратаке, а в случае с МС-21 угол тангажа (поворот самолёта относительно горизонтальной поперечной оси вверх и вниз) в высшей точке горки составил 90 градусов.

В «Ростехе» уточнили, что новый гражданский самолёт обладает такими возможностями, благодаря надежности конструкции, совершенной аэродинамике и самой современной системе управления.

«Безусловно, для повышения тяговооружённости самолёт не имел на борту какого-либо груза и был заправлен топливом не полностью», — пояснили в пресс-службе.

МС-21 является среднемагистральным узкофюзеляжным пассажирским самолётом. В условиях введения антироссийских санкций его серийное производство неоднократно откладывалось.

Как сообщало ИА Регнум, 18 мая из распоряжения правительства стало известно, что российские власти ожидают поставки в 2025 году первых девяти самолётов МС-21. Вместе с тем с 2026 года запланировано производить каждый год по 20 единиц лайнеров SSJ New, а с 2029 года — по 72 единицы МС-21.

В конце февраля глава «Ростеха» Сергей Чемезов отмечал, что серийный выпуск МС-21 может начаться в уже 2025–2026 годах. При этом он уточнил, что испытания воздушного судна ещё продолжаются.