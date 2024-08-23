Вологда, 23 августа, 2024, 14:49 — ИА Регнум. Четверых сотрудников УФСИН, пострадавших при захвате заложников в ИК-19 в Волгоградской области, госпитализировали, сообщил губернатор региона Андрей Бочаров.

ИЗВЕСТИЯ / Сергей Лантюхов

«В готовность приведены силы санитарной авиации и опорные больницы Волгограда, специалисты-медики направлены в Суровикинскую ЦРБ. Сил и средств для оказания помощи пострадавшим достаточно», — написал он в Telegram-канале.

Бочаров также сообщил о создании в регионе оперативного штаба, координирующего работу по освобождению заложников. Он подчеркнул, что угроз гражданскому населению нет.

Как сообщало ИА Регнум, 23 августа группа заключённых во время заседания дисциплинарной комиссии в ИК-19, находящейся в городе Суровикино, захватила в заложники нескольких сотрудников ФСИН. По предварительной информации, одного из них убили. К месту ЧП прибыли сотрудники силовых ведомств и бригады скорой помощи.

Источник в оперативных службах сообщил, что в захвате участвуют не менее троих заключённых. Во ФСИН заявили о начале мероприятий по освобождению заложников.

Заключённые потребовали 2 млн долларов и вертолёт. Они также хотят, чтобы им позволили улететь в Грузию. Следственный комитет в связи с ЧП возбудил уголовное дело по ч. 4 ст. 206 УК РФ («Захват заложников».) и ч. 3 ст. 321 УК РФ («Дезорганизация деятельности учреждений, обеспечивающих изоляцию от общества»).