Грозный, 23 августа, 2024, 15:19 — ИА Регнум. Сын главы Чечни Рамзана Кадырова Адам открыл стрельбу сразу из двух позолоченных пулемётов. Видео он опубликовал в Instagram (принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ).

Кадр из видео Адам Кадыров

На кадрах видно, что молодой человек держит в каждой руке по автоматическому оружию, из которого одновременно ведёт огонь. Подросток в защитных очках и наушниках для стрельбы. По каким мишеням стреляет Кадров, на видео не видно. За происходящем наблюдают несколько мужчин. Один из них снимает стрельбу на камеру.

Как сообщало ИА Регнум, Адам Кадыров в соцсети опубликовал совместное фото с президентом России Владимиром Путиным, сделанное во время поездки российского лидера в Чечню 20 августа. На снимке сын главы Чечни стоит рядом с Путиным у трапа самолёта.

5 ноября 2023 года Адама назначили начальником отдела обеспечения безопасности главы республики. Глава минздрава Чечни Адам Алханов заявил, что, несмотря на молодой возраст, у сына чеченского лидера уже есть большой практический опыт, а также сильный дух воина.

В апреле Адам Кадыров стал куратором Российского университета спецназа. Назначая его на эту должность, глава Чечни выразил уверенность, что он отлично справится с возложенными на него обязанностями.