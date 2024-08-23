Уфа, 23 августа, 2024, 14:31 — ИА Регнум. Экономический эффект от реализации программы энергосбережения предприятий «Башнефти» (входит в структуру «Роснефти») по итогам первого полугодия 2024 года превысил 433 млн рублей.

bashneft.ru «Башнефть»

Более половины экономического эффекта обеспечил ключевой оператор «Башнефти» по добыче нефти и газа — предприятие «Башнефть-Добыча», сэкономившее 252 млн рублей. Такого результата оператор смог достичь с помощью реализации специальных мероприятий на 1,7 тыс. скважинах, а также за счет повышения эффективности эксплуатации современного погружного оборудования.

Уфимская группа НПЗ в рамках программы энергосбережения получила экономический эффект более 155 млн руб. Такого показателя удалось достичь благодаря повышению эффективности работы котельно-печного оборудования и оптимизации схем конденсатопроводов.

В свою очередь, нефтехимический комплекс «Башнефти» («Уфаоргсинтез» и «Шкаповское ГПП») обеспечил почти 13 млн рублей экономии за счет технического перевооружения магистральных и распределительных трубопроводов, а также повышения эффективности работы печного оборудования и оптимизации электрических нагрузок.

Еще около 13 млн рублей сэкономили «Соровскнефть» (добывающий актив «Башнефти» в ХМАО) и «Башнефть-Розница» (управляет сетью АЗС «Башнефть» в 11 регионах России).

Повышение производственной эффективности — важный пункт в «Стратегии «Роснефть-2030: надежная энергия и глобальный энергетический переход». Реализация программы направлена на рациональное использование энергоресурсов и сокращение энергопотребления, а также оптимизацию электрических нагрузок и тепловых процессов.