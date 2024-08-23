Кировск, Мурманская область, 23 августа, 2024, 14:33 — ИА Регнум. В Минпромторге РФ отметили успехи коллектива «ФосАгро» накануне профессионального праздника — Дня горняка. Заместитель министра промышленности и торговли России Михаил Юрин отметил стабильную работу горно-обогатительного комплекса. По его словам, предприятие внесло весомый вклад в экономическое развитие России.

Сайт «ФосАгро» Кировский комбинат «Апатит»

В поздравлении Юрин отметил базовое предприятие группы «ФосАгро» — Кировский комбинат «Апатит».

«Кировский филиал АО «Апатит» — уникальное предприятие, которое на протяжении более 90 лет находится в авангарде отечественной горнодобывающей индустрии. Высокий профессионализм, ответственность, добросовестность, гордость за свое дело позволили трудовому коллективу предприятия добиться впечатляющих результатов, внести весомый вклад в экономическое развитие региона и всей России», — отметил он.

В этом году предприятие отмечает своё 95-летие. И именно в этом году коллектив комбината выпустил рекордную 750-миллионную тонну апатитового концентрата за всю свою историю. Таких результатов удалось достичь, в том числе, благодаря масштабной инвестиционной программе, которая направлена на повышение эффективности действующих производств, разработку новых месторождений, которая реализуется на всех предприятиях группы «ФосАгро».

Одним из ее результатов стал запуск в промышленную эксплуатацию нового горизонта +10 метров Кировского рудника. Он позволит компенсировать выбывающие рудно-сырьевые мощности. Объем инвестиций «ФосАгро» в реализацию проекта превысил 36 млрд рублей. В результате общий объем запасов апатит-нефелиновой руды, вовлекаемых в отработку, составит порядка 300 млн тонн. А в перспективе новый горизонт будет способствовать наращиванию объемов добычи руды ещё на много лет вперед.

Замглавы Минпромторга подчеркнул, что такая стабильная работа комбината — уверенный задел на будущее. Он поблагодарил коллектив предприятия и пожелал дальнейших успехов и свершений.