Москва, 23 августа, 2024, 14:24 — ИА Регнум. В Москве завершилось тестовое голосование перед сентябрьскими выборами депутатов. Оно прошло с 8:00 до 14:00 онлайн и на ряде избирательных участков столицы.

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Во время тестирование специалисты провели испытания системы электронного голосования, а жители Москвы смогли ознакомиться с избирательным процессом. Все процессы прошли в штатном режиме, сообщает сайт мэра и правительства столицы.

Участие в тестовом голосовании приняли москвичи старше 18 лет с постоянной регистрацией в столицы. Они ответили на вопрос «Как вы считаете, должна ли Москва по примеру других регионов принять собственный закон об обращении с безнадзорными животными?».

Возможностью проголосовать онлайн и с помощью терминалов на открытых избирательных участках воспользовались около 650 тысяч человек. Все цифровые голоса были корректно записаны в блокчейн и после расшифровки с помощью специального ключа были учтены при подведении итогов голосования. Также москвичи отдавали голоса с помощью бумажного бюллетеня.

В отличие от голосования на выборах, которое будет трехдневным, тестирование проводилось в сжатые сроки. Благодаря этому специалисты смогли проверить работу системы электронного голосования при повышенных нагрузках. Также они убедились, что искусственно созданные внештатные ситуации, такие как отключение электричества и связи, не влияют на ход голосования и запись цифровых голосов.

Как сообщало ИА Регнум, выборы депутатов Мосгордумы, муниципальных депутатов ТиНАО и района Куркино пройдут с 6 по 8 сентября 2024 года. В эти дни избирателям также будут доступны все способы волеизъявления.