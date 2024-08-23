Курск, 23 августа, 2024, 14:12 — ИА Регнум. Подразделения группировки войск «Север» отразили и сорвали атаки Вооружённых сил Украины (ВСУ) в районе шести населённых пунктов Курской области. Об этом 23 августа сообщили в Минобороны РФ.

ИЗВЕСТИЯ / Алексей Рамм

Российские военные отразили атаки украинских штурмовых групп в направлении поселений Борки и Малая Локня.

«Также сорваны попытки атак в направлении Комаровки, Коренево, Мартыновки и Русской Конопельки», — заявили в ведомстве.

В ходе боевых действий ВСУ потеряли до 70 человек убитыми и ранеными. Были уничтожены две боевые бронированные машины и автомобиль.

В лесных массивах ВС России продолжают выявлять и уничтожать украинские диверсионные группы, пытавшиеся проникнуть вглубь российской территории. В районе поселения Камышёвка ликвидировали одну ДРГ. Были уничтожены пять человек и один автомобиль.

Как сообщало ИА Регнум, совокупные потери ВСУ за время боевых действий на курском направлении достигли 5137 человек. За последние сутки были уничтожены до 400 военных и 17 единиц бронетехники.

23 августа российские военные уничтожили прямым попаданием барражирующего боеприпаса «Ланцет» очередной танк украинских формирований в приграничном районе региона. В этот же день ВС России с помощью FPV-дрона сожгли на курском направлении французский зенитный ракетный комплекс (ЗРК) Crotale украинских войск стоимостью 8 млн евро, рассказал замначальника главы военно-политического управления Минобороны РФ генерал-майор Апти Алаудинов. Комплекс уничтожили при попытке украинских войск перехватить российские вертолёты, совершавшие вылет для нанесения удара в районе Мартыновки.