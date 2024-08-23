Тобольск, Тюменская область, 23 августа, 2024, 15:41 — ИА Регнум. Победитель второго сезона конкурса управленцев «Лидеры России» — флагманского проекта президентской платформы «Россия — страна возможностей» Пётр Вагин, победивший в выборах на должность главы города Тобольска, считает, что эта победа является и ростом, и вызовом одновременно. Об этом 23 августа сообщила пресс-служба конкурса.

Telegram-канал главы Тобольска Пётр Вагин

Вагин приехал в Тюмень, чтобы поделиться своим опытом с юнармейцами на форуме «Лидеры Юнармии». Он обсудил с молодыми людьми важность традиций, человеческих ценностей и цели специальной военной операции. Также он рассказал о том, что значит быть лидером.

Глава Тобольска отметил, что главное — это не сдаваться и идти к своей цели. Он подчеркнул, что в нынешнее сложное время важно помогать детям правильно ориентироваться, чтобы они могли отстаивать своё мнение и нести ответственность за свои поступки, но при этом оставаться достойными людьми.

Вагин был избран главой Тобольска в конце июля. Он стал 13-м выпускником «Лидеров России», который занял должность главы города или муниципального образования.

Сейчас он занимается реализацией стратегии социально-экономического развития Тобольска, планирует расселение из ветхого и аварийного жилья, благоустройство территорий, развитие туризма и промышленности, сферы ЖКХ, транспортно-логистической инфраструктуры, малого и среднего бизнеса. Главная цель — повысить качество жизни горожан и сделать город одновременно социально ориентированным и инновационным.

Вагин отметил, что за последние годы в Тобольске было сделано многое, однако многое ещё предстоит сделать. Он напомнил слова губернатора Тюменской области Александра Моора, который отмечал, что за предыдущие годы был создан крепкий фундамент для развития Тобольска, есть понятные цели: продолжить начатое, запустить новые проекты, реализовать масштабную стратегию развития города, сделать город максимально качественным и комфортным для жизни.

Глава Тобольска отметил, что в городе активно развиваются туризм, промышленность, эти направления требуют интенсивной работы с инвесторами. В числе основных задач — развитие городской инфраструктуры, безопасность, социальная сфера.

Администрация Тобольска совместно с компанией СИБУР и правительством Тюменской области разработала программу комплексного развития городской инфраструктуры «Тобольск настоящий», которая учитывает интересы горожан и определяет вектор развития на ближайшие годы.

«Победа в выборах на должность главы города Тобольска — это и рост, и вызов одновременно. Естественно, весь полученный опыт пригодится, будет работать на результат. Сейчас важно не просто выстроить грамотную управленческую политику, но и найти контакт со всеми целевыми аудиториями, в первую очередь с молодёжью. Поэтому, думаю, здесь пригодится всё, будем искать подходы и решения», — приводит пресс-служба слова главы Тобольска.

Вагин родился в Кировской области. В 1999 году стал выпускником Тюменского юридического института МВД РФ и получил степень кандидата юридических наук. После этого приступил к работе в полиции. В 2015 году занял он пост начальника УМВД России по Тюмени. После победы в конкурсе «Лидеры России» в 2019 году был назначен заместителем министра — начальником полиции в МВД Республики Северная Осетия-Алания. После конкурса он прошёл дополнительное обучение в РАНХиГС и получил необходимые навыки государственного управления. В 2020 году Вагин стал заместителем главы Тюмени, где курировал департаменты безопасности и потребительского рынка.

Как передавало ИА Регнум, конкурс управленцев «Лидеры России» проводится с 2017 года по поручению президента Российской Федерации. По итогам пяти сезонов на участие в конкурсе подано более одного миллиона заявок со всей России и из 150 стран мира.

АНО «Россия — страна возможностей» была создана по инициативе президента РФ Владимира Путина 22 мая 2018 года. Миссия платформы — создавать будущее России, открывая равные возможности для каждого. Платформа помогает любому человеку, независимо от того, где он живет, какую профессию он выбрал и в какой семье вырос, получить возможности для своего развития.