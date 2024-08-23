Волгоград, 23 августа, 2024, 14:05 — ИА Регнум. За день до захвата заложников, 22 августа, в исправительной колонии №19 молодые сотрудники учреждения приняли присягу. Об этом сообщили в пресс-службе УФСИН по Волгоградской области.

Пресс-служба УФСИН России по Волгоградской области

Также состоялась церемония награждения личного состава учреждения.

«В этот день сотрудникам были вручены погоны с очередными специальными званиями, ведомственные награды, медали за достижения в спортивной жизни учреждения и Волгоградской области», — указано в Telegram-канале ведомства.

Как передавало ИА Регнум, 23 августа заключённые взяли в заложники нескольких сотрудников колонии во время заседания дисциплинарной комиссии. Позднее в этот же день источник в оперативных службах рассказал, что на работников ФСИН напали как минимум трое заключённых. Они потребовали 2 млн долларов и вертолёт.

Предварительно, один из заложников был убит. Троих пострадавших доставили в реанимацию.

Следственный комитет завёл уголовное дело по факту захвата заложников. Приводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего